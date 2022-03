Mãe de Will Smith revela choque ao ver tapa do filho em Chris Rock

publicidade

A mãe de Will Smith, Carolyn Smith, disse que ficou chocada ao ver o episódio de agressão do filho contra o humorista Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. Em entrevista ao canal de TV 6ABC, ela disse que esta foi a primeira vez que viu o ator explodir daquele jeito.

"Ele é uma pessoa muito equilibrada. Essa é a primeira vez que eu o vi sair do controle. Primeira vez em sua vida... eu nunca o vi fazer isso", disse ela, que se reuniu com familiares e amigos no subúrbio da Filadélfia, nos Estados Unidos, para assistir o grande momento do filho.

Apesar da atitude inesperada, Carolyn disse que se orgulha muito de Will e que a ação violenta não o define. "Eu sei o quão duro ele trabalhou... Quando a cerimônia começou, eu fiquei esperando, esperando muito. Quando eu ouvi o nome, eu disse apenas: 'SIM'", contou.

"Eu tive conversas com ele, e meio que partiu meu coração ouvir as coisas que ele disse que teve que passar para chegar onde está", relembrou. "Estou orgulhosa por ele ser ele", concluiu Carolyn Smith.

Veja Também