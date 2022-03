Música impulsiona St. Patrick’s em Porto Alegre

publicidade

O Saint Patrick's Day celebra o aniversário de morte de Patrício, padroeiro da Irlanda. A festa da cultura irlandesa se expandiu a vários países do mundo e conquistou Porto Alegre. Uma série de shows e festas serão promovidas hoje na Capital.

O 4º Distrito de Porto Alegre realiza o festival Saint Patrick's Day, com 14 bares participantes da festa, das 19h até 23h. Na parte interna, cada bar terá uma programação própria com shows, ativações e decorações. Na parte externa, será promovido o primeiro cortejo de St. Patrick's de Porto Alegre, uma das principais características das festas pelo mundo. Com ruas fechadas, o desfile será guiado por dois veículos: um carro e um trem caracterizados. Participam 20 artistas e músicos tipicamente fantasiados pelo percurso entre ruas e bares.

De acordo com o Consulado-Geral da Irlanda, localizado em São Paulo, a Capital dos gaúchos realiza a segunda maior festa do país, atrás apenas de Belo Horizonte (MG). A realização da festa é do Quarto POA, em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre. Será oferecido micro-ônibus para o trajeto entre os bares. Entre os 14 participantes estão Alcabar, Badoque, Cortex, Cubo, Fuga, Grade Tap, Jardim São Geraldo, Malvadeza, Ofertório e Patrimônio.

No Nilo Square Garden (Nilo Peçanha, 1700), a partir das 17h, a maratona musical começa com o trio de DJs da Base e segue às 18h30min com o cantor e compositor Serginho Moah apresentando novos lançamentos e sucessos da carreira. Depois, às 19h30min, quem sobe ao palco são os músicos da Santaju, trazendo clima dançante para aproveitar a noite. Quem fecha a programação, às 21h, é a banda de rock O Surto, que tocará hits como ‘A cera’. Brindes alusivos à data, , como cartolas, suspensórios e meias temáticas, poderão ser conferidos.

Zona Sul. O BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) preparou uma programação gratuita para quem quer celebrar o Dia de São Patrício. Cerveja, gastronomia, música ao vivo e decoração especial movimentam a área externa do Baixo Barra, a partir das 16h, com som lounge de DJ Cainan. A partir das 17h, a Acústico Rockfeller mostra releituras de clássicos do folk, rock e soul. O encerramento fica com a Chaise Brothers.

Também na Zona Sul da Capital, alguns bares celebram a data. No Quintal Dona Irena (Armando Barbedo, 256), as atrações começam às 16h, com o DJ Ki Fornari e Lucas Gomes Sax, seguindo a partir das 19h, com Tonho Crocco e Bibiana Petek. No bar Soulz (Otto Niemeyer, 1709), a atração é o jovem cantor, violonista e compositor gaúcho Adi, das músicas “Fala Comigo Bebê” e “Sem Massagem”. No Espaço Maestro (Dr. Barcelos, 570), as atrações são Fabio Magic Boy e o Bando Celta. No Barcelos Beer & Food (Dr. Barcelos, 431), o show será da banda Mais Amor por Favor.

Sedac/RS. Na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o Bando Celta apresenta, às 19h, música tradicional irlandesa, como se faz nos pubs da Irlanda. Na formação estão Renato Velho (violão, mandola, banjo e vocais), Leticia Roennau e Anelise Kindel (vocal e percussão), Leandro Dias (gaita de foles, flautas e vocal) e Christian Feel (violino e vocais). O grupo faz performance com figurino celta estilizado, desenhado por Margarida Roche e toca genuínas músicas irlandesas e celtas, mescladas com canções próprias.

A programação da Secretaria de Estado da Cultura estabelece aproximações com literatura, audiovisual, artes visuais e economia criativa, iniciando com encontro entre Donaldo Schüler, um dos tradutores de “Ulysses” para a língua portuguesa, e a artista visual Elida Tessler, autora de instalação gerada a partir desta obra de Joyce, às 16h, na CCMQ. No local funcionará a Feira Medieval, com expositores e artesãos, das 10h às 20h.

Na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736), o público poderá apreciar filmes irlandeses em ação do Iecine. A gastronomia irlandesa fará parte da programação, com o Restaurante Lola (cúpula da CCMQ), que incluirá pratos típicos. irlandeses. A homenagem conta com uma iluminação verde de prédios do Theatro São Pedro, Palácio Piratini, Centro Administrativo Fernando Ferrari e espaços da CCMQ.