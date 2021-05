Música para as mães

publicidade

A Jazzmin’s, big band formada apenas por instrumentistas mulheres, com cinco anos de trajetória, mostra seu disco de estreia, “Quando Eu Te Vejo”, com direção musical de Rodrigo Morte. Em maio, o grupo faz espetáculos pelo YouTube Jazzmin’s Big Band, sendo o primeiro neste domingo, 11h, quando disponibiliza nas plataformas digitais o trabalho voltado à música popular sem fronteiras, mas com um olhar predominante para a brasileira.

O churrasco de domingo pode ter um sabor especial com “Samba, Sertão e Brasa”, encontro inédito entre Alexandre Pires e Daniel em homenagem ao Dia das Mães, no YouTube dos músicos, ao vivo, neste domingo, a partir das 13h. O cenário escolhido é uma fazenda histórica, de 1868, no interior de São Paulo, para o show com mais de 3 horas de duração. A intenção da dupla é mostrar o projeto, que deverá excursionar o Brasil, desfilando sucessos e bate-papo, com a alegria característica dos artistas.

Um dos mais tradicionais espetáculos do RS, o “Concertos Comunitários Zaffari – Dia das Mães”, poderá ser acompanhado de casa, no YouTube e Facebook do Grupo Zaffari, às 18h. A Orquestra do Theatro São Pedro interpretará repertório clássico e popular, sob a regência de Evandro Matté e participação da soprano Carmen Monarcha. Com apresentação da jornalista Tânia Carvalho, terá no programa Vivaldi, Rossini, Lehar, Mascagni, Bach, Mozart, Puccini e Bizzet, além de Pixinguinha, Vinicius de Moraes, Roberto Carlos e Arthur Barbosa.