Madblush, Ringo Star, Danilo Caymmi e Maestro João Egashira se apresentam nas redes sociais

publicidade

Esta terça-feira traz uma programação cultural com artistas nacionais e internacionais com o intuito de animar o público de casa. Além disso, grande parte dos shows tem cunho beneficente, e os fãs poderão fazer doações durante as transmissões ao vivo para ajudar instituições que precisam.

Um dos destaques da programação é Ringo Star, ex-baterista dos Beatles, que irá comemorar seu aniversário de 80 anos em uma live com diversos convidados especiais. Karol Conká, Thaíde e Vintage Culture também são grandes nomes da agenda de hoje. Outro destaque é o cantor e compositor Madblush, que se apresenta hoje no festival "Correio do Povo Ao Vivo Lá em Casa". Confira a programação completa!

John Craigie

Às 17h, será transmitido um show de 2018 de John Craigie, cantor e compositor americano. O show poderá ser assistido ao vivo no canal do Youtube de Pickathon, e faz parte da campanha beneficente #AConcertADay.

Madblush

O cantor e compositor gaúcho Madblush estará ao vivo às 18h, no festival "Correio do Povo Ao Vivo Lá em Casa". Confira a apresentação do artista no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Cristina Mel

A artista se apresenta, às 18h, com uma live especial, trazendo seus sucessos infantis. "Durante horas a 'Turminha da Cristina Mel' promete agitar e fazer as crianças celebrarem uma Festa de Louvor ao Rei Jesus", anunciou as redes da cantora. O show será transmitido em seu canal oficial do Youtube .

Papo da Rua TNT

Às 19h, Thaíde apresenta a live "Papo da Rua TNT" trazendo temáticas sociais, e hoje, a programação traz como convidada especial a cantora Karol Conká, falando sobre empoderamento. O bate-papo será transmitido no Instagram de Sons Da Rua.

Danilo Caymmi e maestro João Egashira

Danilo Caymmi é a atração de hoje do #EmCasaComSesc, com participação especial do maestro João Egashira. O filho mais novo de Dorival Caymmi, trará em seu repertório sucessos como "O que é que a baiana tem", "Maracangalha" e muito mais. O show será transmitido às 19h no Youtube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Vintage Culture

Às 20h, o DJ e produtor de música eletrônica apresenta um show histórico e inédito em seu canal oficial do Youtube .

João Cavalcanti e Roberta Sá

Às 21h, os artistas estarão ao vivo batendo um papo musical na live #FundiçãoResenha, que será transmitida no Instagram da Fundição Progresso.

Ringo Star

O ex-baterista dos Beatles completa 80 anos nessa terça-feira. Para comemorar essa data especial, ele fará uma live em seu canal oficial do Youtube , a partir das 21h, com diversos convidados especiais, como Paul McCartney, Ben Harper, Sheryl Crow, Gary Clark Jr. e outros. A live, com cunho beneficente, irá arrecadar doações para The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid e Black Lives Matter.

Rubens Oliveira com o espetáculo "Makhala"

Rubens Oliveira também se apresenta hoje no #EmCasaComSesc, com o espetáculo "Makhala". "Rubens Oliveira traz Moçambique e o resultado de três anos de experimentações e pesquisa com 'Makhala'. Apresentada em primeira mão no #EmCasaComSesc, a coreografia é parte do processo que o bailarino atravessou neste período. A live teatral será transmitida às 21h30 no Youtube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Teresa Cristina

Diariamente, a cantora e compositora se apresenta às 22h em seu perfil oficial do Instagram .

*Sob supervisão de Marcos Santuario