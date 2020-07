Madonna defende hidroxicloroquina e é advertida pelo Instagram

publicidade

Na noite da última terça-feira, Madonna publicou um vídeo em que uma médica de nome Stella Immanuel defendia o uso de hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19. No post, a cantora comentou que a verdade sobre o medicamento iria libertar o povo da mentira que vive durante a pandemia.

"A verdade vai nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente as pessoas no poder que ganham dinheiro com essa longa busca pela vacina, que foi comprovada e está disponível há meses. Preferem deixar que o medo os controle e deixar que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres e doentes fiquem mais doentes. Esta mulher é minha heroína. Obrigado, Stella Immanuel", afirmou.

Nos comentários, os fãs demonstraram decepção e alertaram sobre o conteúdo do vídeo, que já havia sido postado antes por ela, mas apagado. Na sequência, o Insta verificou a publicação e colocou o alerta de que se trata de fake news. Madonna ainda não se manifestou sobre a atitude da rede social.