Madonna posta vídeo de brasileira cantando e dançando "Holiday"

Madonna foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira (22). Tudo porque a rainha do pop compartilhou no Instagram um vídeo com a ex-moradora de rua Maria Solange, mais conhecida como Marina Silva de Manaus, cantando e dançando Holiday.

"Você está se sentido sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia seguida de outra? E o apocalipse parece ser logo após a esquina? Acho que muitos de nós se sentem dessa forma. Em dias como esse, tudo o que precisamos fazer é aumentar a música e dançar”, escreveu a cantora na legenda.

No vídeo, em um bar de Manaus, Maria Solange canta um dos maiores sucessos de Madonna da década de 1980.

No microblog, os seguidores brasileiros pareciam não acreditar ver Madonna dando destaque ao país. "Uma manauara no insta da Madonna!", exclamou uma moça. "De Manaus para o Mundo", escreveu um rapaz. "Madonna mostrando o que é o brasileiro raiz", comentou outro. "Juraram que a Marina Silva de Manaus só teria o hit da Copa, eis que ela chega em 2020, em pleno a maior crise sanitária global e já desponta pra carreira internacional", falou outro jovem.