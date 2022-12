Maiara & Maraísa e Yasmin Santos fazem show Xangri-lá

publicidade

O Maori Beach Club, um dos maiores Beach Clubs do Brasil, acaba de confirmar mais nomes de peso para o Verão Maori 2023. Maiara e Maraísa e Yasmin Santos comandam a festa no dia 6 de janeiro. “Vem com Elas” promete marcar a temporada em Xangri-lá com o line up composto pelos maiores nomes femininos do sertanejo brasileiro.

Os ingressos estão à venda em uhuu.com. O Maori Beach Club fica na Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29, Xangri-lá (RS).

Outros shows já confirmados:

29/12 - Maori Summer Festival (Bruno be, Fancy Inc, Groove Delight, Ownboss e Rapha Costa)

05/01 – Jorge e Mateus

06/01 - Vem com elas (Maiara e Maraísa e Yasmin Santos)

14/01 - Pop Summer Festival (Pedro Sampaio, KVSH e Legado)

21/01 - Garota White (Wesley Safadão e Zé Felipe)

28/01 - Pop Summer Festival (Menos é Mais e Dennis)

18/02 - Carnaval Maori (Irmãos com Alexandre Pires e Seu Jorge)

20/02 - Carnaval Maori (Vintage Culture)

Maiara e Maraisa - As irmãs viraram fenômenos de público e nas redes sociais, nos shows conseguem fazer o repertório inteiro com coro dos fãs. A dupla conta com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 6 milhões de inscritos no canal do Youtube e quase 4 BILHÕES de visualizações na mesma plataforma.

Yasmin Santos é cantora e compositora, natural do Guarujá, litoral paulista. Em 2018, assinou seu primeiro contrato com a Sony Music, ano em que lançou seu primeiro trabalho em formato de dois EPs. Já dividiu o palco com grandes artistas, como Henrique & Juliano, Leonardo, Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Raça Negra. Com “Saudade Nível Hard”, no digital, em apenas 6 dias, o clipe atingiu 1 milhão de visualizações e a faixa entrou no Top 20 das mais ouvidas do Spotify, hoje um dos principais sucessos acumula mais de 104 milhões de plays e 74 milhões de views. A recente “Sempre Tem um Ex” em parceria com Tierry, pelo projeto Casa Filtr, bate quase 7 milhões de plays na mesma plataforma.