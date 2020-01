Maikinho Pereira apresenta show "Humor sem tamanho" em Porto Alegre

publicidade

O comediante Maikinho Pereira faz apresentação do show "Humor Sem Tamanho", neste domingo, às 21h, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311, Partenon), dentro da programação do Porto Verão Alegre.

No palco, ele interpreta diversos personagens, como Alípio Tchutchukinho, o menor gaúcho do Rio Grande do Sul, e Jéssica, a adolescente cheia de opiniões e atitudes. “O show é muito diversificado com personagens que o público adora, stand up comedy e música”, afirmou Maikinho.

Além dos conhecidos personagens Alípio Tchutchukinho e Jéssica, o espetáculo retrata a importância de aceitar as diferenças, mostrando com muito humor que tamanho não é documento. Com 70 minutos de duração, o show terá a participação de André Damasceno e Índio Behn com banda.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, na recepção do Instituto Ling, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).