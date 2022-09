María Pagés, ícone da dança flamenca, no Teatro do Bourbon

publicidade

Com um vestido vermelho escuro, a exuberância dos braços de serpente e inúmeros símbolos das raízes do flamenco que conversam com o passado, presente e futuro, María Pagés está de volta aos palcos do Brasil, desta vez com o espetáculo "Una Oda Al Tiempo". A apresentação única será nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, às 20h30min, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Ingressos

A apresentação fala do efêmero, da eternidade e da irreversibilidade implacável do tempo sobre o corpo, o desejo, a arte e a vida. No palco, oito bailarinos e um grupo de sete músicos. Ingressos: https://www.dellarte.com.br/

Serão 95 minutos para apreciar a estética do flamenco por meio da dança, música e cultura.

Uma Ode ao Tempo

Dirigido pela própria coreógrafa sevilhana e pelo hispanista, dramaturgo e escritor, El Arbi El Harti, "Una Ode Al Tiempo" é uma obra madura, completa, que transmite doze sentimentos em doze cenas com um passeio pelas estações da vida. São sequências coreográficas rápidas e nítidas. A obra é inspirada em autores díspares como Platão, Margueritte Youcenar, Martin Heidegger, Pablo Neruda e o compositor John Cage.

"Uma ode ao tempo' é uma coreografia flamenca sobre a contemporaneidade e sobre o diálogo contínuo e necessário com a memória. O espetáculo pergunta sobre o que está acontecendo no mundo atual para que a arte possa se expressar como faz. O flamenco é uma arte popular, com uma trajetória riquíssima de evolução, que recorre e que toca todos os sentimentos humanos. Estou muito feliz por trazer essa experiência para o Brasil", afirma María.

María Pagés

Pagés é uma das mais reconhecidas e premiadas estrelas da tradição flamenca. Pupila de Antonio Gades, ícone da cultura espanhola, ela é uma mulher política, que em seu novo espetáculo chama a atenção pelos cabelos grisalhos, como uma escolha de abraçar as marcas do tempo, fazendo um passeio histórico pela dança, misturando tradição e contemporaneidade. Neste espetáculo, María traz uma reflexão ética e artística sobre a atualidade, explorando as luzes e sombras perturbadoras que assinalam o tempo.