Maratona para ouvir Beethoven

A Orquestra Sinfônica Municipal e o Quarteto de Cordas, de São Paulo, retomam as apresentações online com uma maratona de três encontros (dias 25, 26 e 27) com obras de Ludwig Van Beethoven! Todas as transmissões contam com recursos de libras e legendas, pelas redes socias do Teatro Municipal de São Paulo.

A Maratona Beethoven começa neste domingo, 17h, com a Orquestra, sob regência do maestro Roberto Minczuk interpretando a ‘Sinfonia Nº 7’ e trechos da ópera “Fidélio”, com solo da soprano Marly Montoni.

Na segunda-feira será transmitido o “Concerto para Piano Nº 5”, com o pianista Lucas Thomazinho, e a “Sinfonia Nº 5”, mais conhecida como “Imperador”. E na terça-feira, último dia, o palco virtual é do Quarteto de Cordas, que apresenta o “Quarteto Op. 135”.

Beethoven foi um dos precursores do movimento romântico nas obras clássicas e escreveu peças dramáticas e harmônicas, mesmo em um estado avançado de sua surdez. As composições do alemão são ouvidas em diversos lugares além de palcos, estão em trilhas sonoras de filmes e até mesmo na música do caminhão de gás de cozinha.