“Maravilhosa Sra. Maisel” ganha teaser da quarta temporada

publicidade

O Prime Video lança o primeiro teaser oficial da quarta temporada de “Maravilhosa Sra. Maisel”, protagonizado por Rachel Brosnahan. A série retorna ao Prime Video em 18 de fevereiro de 2022, com dois novos episódios estreando a cada sexta-feira durante quatro semanas.

Na nova temporada de “Maravilhosa Sra. Maisel”, o ano é 1960 e a mudança está no ar. Procurando aprimorar seu ato, Midge encontra um show com total liberdade criativa. Mas ocompromisso com sua arte - e os lugares para onde a leva - cria um abismo entre ela, a família e os amigos. Os novos episódios contarão com as participações de Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Maravilhosa Sra.Maisel, da premiada criadora Amy Sherman-Palladino e do produtor executivo Daniel Palladino, e também dirigida e escrita pela dupla, é estrelada pelos vencedores do Emmy Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, pelo indicado ao Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e pelo vencedor do Emmy Luke Kirby.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=JqyfwJe98qQ