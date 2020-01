publicidade

O cantor e compositor Marcelo Delacroix é atração no II Festival de Verão - Projeto Cantautores, que ocorre nesta terça-feira, às 21h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22, Farroupilha), em Porto Alegre.

Em formato voz e violão, o cantor vai apresentar as músicas de seu novo álbum, "Tresavento", e algumas canções dos discos anteriores. No repertório estarão as canções "Tresavento", inspirada no conto homônimo de João Guimarães Rosa, e "História de Nós Dois", ambas compostas em parceria com Leandro Maia; "Milonga Moura" e "Ponta de Estoque", "Folia do Divino", "Dentro da Noite", "Tempo Bom" e "Sem Palavras".

O show contará com as participações de convidados especiais como o cantor e compositor Mário Falcão e a cantora Madalena Rasslan. A pianista e cantora Simone Rasslan, mãe de Madalena, também se apresentará ao lado de Delacroix.

Os valores dos ingressos custam R$ 30 (avulso), R$ 50 (show + CD) e R$ 20 (para os apoiadores da campanha do álbum no Catarse).

Compositor, cantor e produtor, Delacroix iniciou seus estudos na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e graduou-se em Música no Instituto de Artes da Ufrgs. O músico também compôs diversas trilhas para produções de teatro, dança, televisão e cinema. Atua ainda como educador musical, ministrando cursos e workshops de musicalização para crianças e adultos.