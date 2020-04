Marcelo Delacroix abre a sua casa para o CP

publicidade

O cantor, compositor e educador musical Marcelo Delacroix é a atração do “Correio do Povo ao Vivo lá em Casa”, desta segunda-feira, às 18h, pelas plataformas do Facebook, YouTube e Twitter do Correio do Povo. O músico lançou recentemente o seu novo álbum, chamado “Tresavento". A canção que dá título ao disco é inspirada no conto “Tresaventura”, de João Guimarães Rosa, composta em parceria com Leandro Maia, assim como “História de Nós Dois”.



No repertório, podem pintar canções como "Milonga Moura", "Ponta de Estoque", "Folia do Divino", "Dentro da Noite", "Tempo Bom" e "Sem Palavras". Seus discos anteriores são “Marcelo Delacroix” (2000) e “Depois do Raio" (2006), ambos premiados com o Açorianos de Música (o disco de 2006 levou também o Disco do Ano), além de dois outros registros como “Quebra-Cabeça”, de 1993 (ele era baixista no grupo instrumental homônimo) e “Canciones Cruzadas”, de 2013, este em parceria com o músico uruguaio Dany Lopez.

Delacroix iniciou seus estudos na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e graduou-se em Música no Instituto de Artes da Ufrgs. O músico também compôs diversas trilhas para produções de teatro, dança, televisão e cinema. Ele atua ainda como educador musical, ministrando cursos e workshops de musicalização para crianças e adultos.