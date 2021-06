Marco Bravo protagoniza espetáculo “23 de Setembro”

publicidade

Com linguagem intertextual, peça dirigida e interpretada por Marco Bravo, com texto do Prêmio Shell Diego Fortes, “23 de Setembro” reúne fragmentos de livros, um poema, bula de remédio, carta, diálogos e notícias, algumas fictícias, outras reais. A peça foi encenada e gravada no Espaço Cultural Brica Braque, de Priscila Prade. As apresentações ocorrem neste sábado e domingo, em duas sessões gratuitas, às 20h e 22h, com ingressos pelo Sympla. São aceitas doações de qualquer valor para “Evoé Livro”, como ingresso solidário.

23 de setembro. Estamos na mente de Maria Elena. Este é o dia do equinócio da primavera no Hemisfério Sul e do Outono no Hemisfério Norte. É a partir desta data do ano que a personagem, uma enfermeira, construirá sua trama através de uma série de acontecimentos surpreendentes. Ela foi marcada por esta data. Maria Elena perdeu seu irmão em 23 de setembro de 1971. Martin desapareceu em Santiago, Chile, onde moravam na época. Lá também, de forma misteriosa, morreu, em 23 de setembro de 1973, Pablo Neruda. Qual será a ligação entre Maria Elena e o grande poeta chileno?

A partir de notícias de jornal, documentos jurídicos, cartas ficcionais, diálogos e citações, toda a história delicada de Maria Elena vai se desnudando para o espectador, principalmente sua relação com o pai. Um choque terrível de realidade. Esta é a história central do monólogo “23 de Setembro” texto de Diego Fortes, escrito por meio de bolsa de pesquisa recebia pelo autor em 2012, pela Fundação Cultural de Curitiba, com orientação da escritora Luci Collin. Diretor do grupo curitibano A Armadilha Cia de Teatro, ele ganhou o Prêmio Shell de Melhor Autor em 2017 por “O Grande Sucesso”, com Alexandre Nero.



Além de dirigir e interpretar a protagonista, Marco Bravo se desdobra nos papeis dos amigos, vizinhos e o pai de Maria Elena. Em paralelo, há a história do boxeador Rocky Marciano (por causa da relação de Maria Elena com o pai), a descoberta do Planeta Netuno e a bula do medicamento Dipirona. Tudo regado por receita de Pisco Sour. O que parece inicialmente um novelo interminável para o espectador no fim se revela uma história chocante e emocionante, daquelas de tirar o fôlego, e principalmente, de fácil absorção.



Diferente de uma peça convencional, onde a história é contada por meio de uma série de cenas formadas por diálogos, a história de “23 de Setembro” reúne textos de natureza diferentes, como letras de um cartaz, fragmentos de livros, um poema, bula de remédio, carta, diálogos e notícias – algumas fictícias, outras reais. “Maria Elena não existe. Não sei o nome da enfermeira que atendeu Neruda, o próprio motorista do Neruda, ao dar uma declaração no hospital, disse ter falado com uma enfermeira cujo nome não se lembrava. Foi aí que tive o start de pensar que ela seria a protagonista.”