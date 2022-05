Marcos Breda tem alta após acidente de moto: "Renascimento"

publicidade

O ator Marcos Breda teve alta após sofrer um acidente de moto. No último domingo, dia 16, o artista fez uma publicação no Instagram comunicando que foi liberado do hospital após passar cerca de 10 dias internado. Ele comemorou a recuperação e agradeceu pelo apoio que recebeu da equipe que cuidou dele e dos fãs e amigos que o apoiaram durante esse período.

Marcos, que está no elenco de "Reis", caiu de moto no último dia 6. Por conta do acidente, ocorrido no Rio de Janeiro, ele quebrou o fêmur, uma costela e a clavícula. O ator precisou passar por uma cirurgia e comemorou a recuperação.

"O primeiro dia da semana tem uma vinculação direta com a ideia de início, nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao Sol que, com a sua luz, remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. No meu caso: re-início, re-nascimento e nova etapa de vida. 6 de maio: meu grave acidente. 7 de maio: minha complexa cirurgia. 14 de maio: alta do hospital e volta para casa. 15 de maio: domingo, dia de um novo começo e gratidão", disse.

O artista também aproveitou para agradecer toda a equipe do hospital que cuidou dele durante o período em que esteve internado e tirou uma foto ao lado de alguns profissionais com quem teve contato. Além disso, Marcos também agradeceu o apoio que recebeu dos fãs e de pessoas próximas.

"Muito obrigado a todas as pessoas amadas, amigos conhecidos e desconhecidos, que mandaram incontáveis mensagens de apoio, carinho e amor. Espero ter respondido um por um e a todos. Juntos somos mais fortes. Mesmo", completou.

Na caixa de comentários, diversos famosos celebraram a alta de Marcos Breda. "Querido, Breda, alegria te ver sorrindo. Tenha uma rápida recuperação", desejou a atriz Inez Viana. "Viva", comemorou Paulo Betti. "Vibrações de saúde, luz, amor e boa recuperação para você", disse Adriana Lessa.

Veja abaixo a publicação do ator: