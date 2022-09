Marcos Jobim lança “Ensaio Sobre a Vida e o Tempo”

publicidade

O compositor Marcos Jobim lança nas plataformas digitais seu primeiro álbum solo, “ Ensaio Sobre a Vida e o Tempo”, neste sábado, 3 de setembro, com show no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) a partir das 20h. A noite contará com as participações especiais de Pedro Longes e Jean Cruz e promete ser um bonito encontro com o palco e com grandes e importantes amigos. Na sequência, o músico pretende mostrar o trabalho em algumas cidades do Rio Grande do Sul.

“Ensaio Sobre a Vida e o Tempo” vem sendo arquitetado e produzido desde 2020 quando, com a chegada da pandemia, precisou ser temporariamente suspenso. Buscando aproveitar de uma certa forma este tempo mais estendido, o compositor pôde trabalhar melhor cada uma das composições e buscou permitir que os músicos pudessem agregar mais ainda com seus instrumentos e arranjos. – “A pandemia foi um complicador e me fez adiar os planos, mas me permitiu ter um tempo de reflexão e maturação da obra. Creio que ele esteja indo à luz na hora certa”, destacou.

O álbum conta com oito composições – "Horta", "Movimento", "Ensaio Sobre a Vida e o Tempo", "Eu Parti", "Ali Se Há", "Véu", "Sem" e "A Nota" - e é bastante influenciado pela bagagem que o cantor traz de experiências vividas em projetos anteriores, que passam por singles, EP, canções do duo Cruz & Jobim, que ele tem em parceria com o artista Jean Cruz, além de algumas participações em obras lançadas coletivamente. Soma-se a isso toda admiração que o artista tem por alguns nomes consagrados da música e que inspiraram de forma direta suas composições, como Milton Nascimento, John Coltrane, Elis Regina, Toninho Horta, João Bosco, Guinga, Caetano Veloso, João Gilberto, Pink Floyd, Djavan, Chet Baker, entre outros. Marcos Jobim reforça que “Ensaio Sobre a Vida e o Tempo” nasce da proposta de ser realmente um caldeirão de referências musicais, com temperos variados.

Na gravação, ele assumiu a voz, violão e guitarra; Ronaldo Pereira, sax tenor e sax soprano; Ghadyego Carraro, contrabaixo acústico com arco; Marcelo Vaz, piano/ arranjos de Véu e de Ensaio Sobre a Vida e o Tempo); Marcelo Pimentel, a percussão); Lucas Fê, a bateria e Pablo Schinke , o violoncelo.



Sobre Marcos Jobim

É cantor, multi-instrumentista, compositor e coautor do duo Cruz & Jobim, formado em 2018. Lançou com o duo o EP Solidão e o álbum Desencontro, pelos quais insinua novos caminhos para a nova MPB, com forte sustentação na tradição da música brasileira, mas com roupagem moderna em ambiências, influências e arranjos.

Em projeto solo, lançou uma série de singles e o EP “Em Estúdio – Ao Vivo”. Está em vias de lançar seu primeiro álbum solo - “Ensaio Sobre A Vida E O Tempo”. O autor passeia por diversos gêneros e temáticas, sendo o existencialismo, a cosmologia e os afetos os principais objetos de seus versos. O seu último lançamento foi o single “Sincretismo Abstrato”, uma parceria com o compositor Pedro Longes, que propõe uma estética de ruptura da forma convencional da canção.