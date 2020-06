Marcos Mion faz aniversário neste sábado: veja curiosidades do artista

publicidade

Marcos Mion completa 41 anos neste sábado (20). Multitalentoso, o apresentador da Record TV tem uma carreira repleta de sucessos em diversas áreas da comunicação. Além disso, ele é um grande ativista pela causa autista. Relembre fatos da vida de Mion.

Marcos Chaib Mion nasceu em São Paulo, no dia 20 de junho de 1979. Ele possui ascendência árabe (parte materna) e italiana (parte paterna). É filho do médico e professor Décio Mion Júnior e da psicóloga e psicanalista Carmem Chaib Mion.

Mion já estudou filosofia e é formado em comunicação social. O apresentador é casado com a designer de moda Suzana Gullo. O casal tem três filhos: Romeo (2005), Donatella (2008) e Stefano (2010). Em 2007, Romeo foi diagnosticado com autismo. Paizão, Mion expõe todo o amor pelo filho nas redes sociais, além de ser um grande ativista pela causa autista. Em 2020, foi sancionada a Lei Romeo Mion, habilitando a criação da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que atesta a prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social para pessoas afetadas pelo transtorno.

Marcos Mion também é escritor. Ele lançou, em 2016, o livro infantil A Escova de Dentes Azul, com ilustrações de Fabiana Shizue. A obra retrata o pedido de Natal do filho Romeo. E, em 2018, o artista lançou o livro Pai de Menina, uma combinação de dicas para aproximação de pais e filhas.

Em 2016, Mion enfrentou um drama pessoal quando sua esposa foi diagnosticada com câncer de mama. Suzana Gullo se curou da doença após muitas sessões de quimioterapia. Em 1999, Marcos Mion iniciou sua carreira na TV como ator. Ele participou do seriado global protagonizado pelos irmãos Sandy e Júnior. Em 2000, fez muito sucesso na MTV, principalmente, apresentando programas como Piores Clipes do Mundo. Ele também atuou na novela Bicho do Mato (2006-2007), da Record TV, interpretando o personagem Emílio Redenção.

No teatro, Mion já fez peças como Mãos ao Alto, SP!, Camila Baker - A Saga Continua, Kopenhagen, Deixa Solto! e Zorro - Nasce Uma Lenda. Em abril de 2010, o apresentador estreou no comando do programa Legendários, na Record TV. Oito anos depois, o astro deixou de apresentar a atração na TV. E, aproveitando o grande sucesso na internet, ele continuou gravando o quadro Vale a Pena Ver Direito satirizando, entre outras coisas, os reality shows Power Couple Brasil e A Fazenda. Em 2018, Marcos Mion começou a apresentar o reality A Fazenda, na Record TV. O sucesso dele foi imediato no programa.