MARGS homenageia 250 anos de Porto Alegre em nova versão de “Acervo em movimento”

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do RS, traz a público a partir deste sábado, uma versão inédita e renovada da exposição de longa duração “Acervo em movimento”. Com a nova configuração, o MARGS (Praça da Alfândega, s/n°, Centro Histórico) se integra às comemorações do aniversário dos 250 anos de Porto Alegre, a ser celebrado em março deste ano, apresentando um recorte do Acervo do Museu que destaca obras que trazem alguma alusão, referência ou indicialidade à cidade. Essas relações com Porto Alegre envolvem aspectos urbanos, geográficos, históricos, temáticos, representacionais e mesmo poéticos, tomando a cidade como mote, motivo, território, espaço-lugar, tempo e/ou índice.

São apresentados cerca de 60 trabalhos, de mais de 40 artistas (confira abaixo a lista dos nomes), compondo um conjunto diverso em pintura, gravura, escultura, desenho, fotografia, vídeo e performance, em um arco histórico de 1918 a 2016. Sem se orientar por nenhum critério linear, cronológico, geracional, regional, de estilo ou linguagem, a exposição se organiza procurando assinalar de modo transversal aspectos da cidade que as obras em exibição acionam e mobilizam de modo plural e diverso.

"Acervo em Movimento" é um programa expositivo dedicado à exibição pública do acervo do MARGS e suas mais de 5 mil obras de arte. O projeto, que marcou a estreia da atual gestão em 2019, opera com um modelo expositivo de rotatividade das obras expostas, mediante um processo curatorial transversal e compartilhado entre as equipes. Obras entram e saem da exposição com o objetivo de manter uma renovação frequente e constante do conjunto em exibição. Visitação de terça a domingo, 10h às 19h, com entrada gratuita.

ACERVO EM MOVIMENTO

LISTA DE ARTISTAS (fevereiro de 2022)

Aldo Locatelli

André Venzon & Igor Sperotto

Angelo Guido

Anico Herkovits

Bebeto Alves

Camila Schenkel

Carlos Petrucci

Carlos Stein

Claudia Hamerski

Claudia Paim

Daniel Escobar

Erica Turk

Ernst Zeuner

Erwin Brandt

Frantz

Gastão Hofstetter

Gilberto Perin

Guido Mondin

Hans Steiner

Hildegard Freidank

Iberê Camargo

João Carlos Bento

João Fahrion

João Faria Viana

José de Curtis

José Lutzenberger

José Sicart

Libido Ferrás

Luiz Carlos Felizardo

Luiz Roque

Maria Di Gesu

Marina Camargo

Maristany de Trias

Maristela Salvatori

Nelson Boeira Faedrich

Oscar Boeira

Paulo Chimendes

Taís Bruck de Freitas

Túlio Pinto

Vasco Prado

Vinicius Vieira

Xadalu Tupã Jekupé

