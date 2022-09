Maria do Relento comemora 29 anos de carreira em show em Porto Alegre

publicidade

Em comemoração aos 29 anos de trajetória da Maria do Relento, a banda se apresenta no Espaço Marin (Professora Cecy Cordeiro Thofehrn, 413), em Porto Alegre, neste sábado, a partir das 21h30min. No repertório estão grandes sucessos de quase três décadas de história, como “O Vagabundo”, “Conhece o Mário” e “Só o Tempo Vai Dizer”, entre tantos outros.



Maria do Relento faz parte do cast da Two Play, e para comemorar esta recente parceria, a banda entrou em estúdio para gravar novo trabalho. O primeiro single inédito será lançado no final deste mês de setembro. Nascida em 2022, a gravadora tem uma visão focada no desenvolvimento de carreiras artísticas e na descoberta de novos talentos do mercado fonográfico. A empresa oferece para o artista uma produção completa do material musical, seguido de uma ampla campanha de distribuição do conteúdo produzido, até a venda de shows.