Maria Gadú faz show gratuito dentro do projeto EmCasaComSesc

Em seu retorno virtual aos palcos, Maria Gadú abre o Circuito Sesc de Artes com show, nesta quarta-feira, dia 8, às 19h. Para revisitar seus hits, ela vem acompanhada de Felipe Roseno, responsável pela bateria e percussão, além das programações e beats eletrônicos. A participação especial será de Nina Oliveira, cantora, compositora e poeta de Guarulhos.

Gadu lançou seu primeiro álbum “Maria Gadu”, em 2009, e conquistou o Brasil com “Shimbalaiê'', canção que compôs quando tinha apenas dez anos. Foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino. Em 2019, em Portugal, ela disse que iria “parar de fazer música e buscar outras formas de se expressar”.

A transmissão será feita ao vivo do Sesc Guarulhos. Para conferir é preciso acompanhar o YouTube do Sesc SP. A apresentação integra a agenda do #EmCasaComSesc, com atrações de música, teatro, dança e circo. Conferir a agenda no site do projeto.