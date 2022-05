Maridos mostram seus talentos com marcenaria na Prova dos Homens

publicidade

Na Prova dos Homens desta semana do Power Coulpe Brasil 6, os maridos precisaram enfrentar um desafio muito comum nos lares brasileiros: montar um móvel. Com a torcida e orientação das mulheres, eles correram contra o tempo para concluir a montagem. Confira como os homens se saíram.

As mulheres foram sem medo para a Sala de Apostas esta semana! Com quase todas apostando dois dígitos, a maior aposta foi feita por Erika: R$ 39 mil. Brenda veio logo atrás com R$ 38 mil. A miséria da rodada ficou por conta da Luana, que colocou apenas R$ 8 mil, mas deu sua justificativa: "Como já temos a imunidade essa semana, combinamos de apostar menos".

Na Prova dos Homens desta semana, os maridos tiveram oito minutos para montar uma cadeira de balanço seguindo o modelo onde a esposa estava sentada. Depois de finalizar, ela testava e, se não desmontasse, a prova estaria cumprida.

Com as orientações de Gabi, que apostou R$31 mil, Cartolouco entendeu os encaixes do objeto e conseguiu cumprir o desafio faltando apenas 10 segundos. Guiando o amado, a tranquilidade de Anne foi fundamental para que Pe Lanza também concluísse.

Ivy foi firme nas orientações, guiou Fernando na realização da prova e o marido conseguiu concluir a montagem! Hadballa terminou com mais de três minutos de sobra! Para o casal, foi uma conquista. "Nunca montou nem um berço", contou Eliza.

Apesar dos esforços da Erika para ajudar Dinei a montar a cadeira, ele não conseguiu a tempo. "Ela que faz as coisas de casa", justificou o ex-jogador. Nahim também não concluiu e brincou: "Com mais meia hora eu deixava nos trinques".

Sem finalizar a tempo, Hadad teve bastante dificuldade para encontrar os encaixes certos e, inclusive, acabou quebrando uma das peças. Mesmo com uma alta aposta da amada, Matheus não conseguiu montar a cadeira.

Rogério iniciou um pouco atrapalhado e teve que recomeçar a montagem. Mas depois pegou o jeito e concluiu o desafio! Albert também passou por um começo complicado, mas, faltando apenas 40 segundos, completou a montagem.

Mussunzinho mostrou agilidade e finalizou a Prova dos Homens com folga. Com bom humor, Karol confessou: "Fiquei com muito medo de sentar". Bruno Passa enfrentou o desafio com tranquilidade e, após concluir, disse a Michele: "Eu poderia fazer de olhos fechados porque a dica que você deu foi muito importante".

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.