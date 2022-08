"Marighella" é indicado para representar o Brasil na categoria Melhor filme na 37ª edição do Goya

publicidade

Vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, "Marighella", dirigido por Wagner Moura e produzido pela O2filmes é o indicado da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para representar o Brasil na categoria Melhor filme Ibero-Americano na 37ª edição do Premios Goya.

O evento, organizado pela Academia das Artes e das Ciências Cinematográficas de Espanha, será realizado em Sevilha/ Espanha, em Fevereiro de 2023.

Neste filme biográfico, é contada a história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra à ditadura militar brasileira.

"Marighella" foi o grande vencedor do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro 2022, organizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Das 17 categorias em que foi indicado, o longa dirigido por Wagner Moura levou o maior número de premiações da noite, conquistando oito ao todo: Melhor Longa-Metragem Ficção; Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem; Melhor Ator (Seu Jorge); Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Direção de Fotografia; Melhor Som; Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino.