"Marighella" é o vencedor do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

publicidade

Foram anunciados neste quarta-feira, dia 10, os vencedores do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O destaque da noite foi o longa “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, laureado com oito Troféus Grande Otelo: Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem, Melhor Ator, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Som, Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino.

A cerimônia – que é realizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais – aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, e teve apresentação de Camila Pitanga e Silvero Pereira. Durante o evento, o ator também interpretou três canções: “Sujeito de Sorte”, de Belchior, “Maria Maria”, de Milton Nascimento e “Dias Melhores Virão”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho.



O Troféu Grande Otelo de Melhor Atriz foi para Dira Paes (“Veneza”) e o de Melhor Ator, para Seu Jorge (“Marighella”). Zezé Motta ganhou na categoria Melhor Atriz Coadjuvante (“Doutor Gama”) e como Melhor Ator Coadjuvante quem ganhou foi Rodrigo Santoro (“7 Prisioneiros”).



Foram anunciados 32 prêmios, em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, que teve votação pelo site da instituição. Como é tradição, a abertura dos envelopes foi ao vivo, auditada pela PwC Brasil.



O 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro homenageou as mulheres produtoras de cinema que, ao longo da história foram e são protagonistas na realização de centenas de filmes, dos mais diversos gêneros. Também foram celebrados os 60 anos do filme "O Pagador de Promessas", dirigido por Anselmo Duarte (1920-2009), único longa-metragem brasileiro a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1962.



Confira os vencedores:

• Melhor Longa-metragem ficção

"Marighella", de Wagner Moura.

• Melhor filme - júri popular

"O Auto da Boa Mentira", de José Eduardo Belmonte.

• Melhor direção

Daniel Filho por "O Silêncio da Chuva".

• Melhor primeira direção de longa-metragem

Wagener Moura por "Marighella".

• Melhor ator

Seu Jorge como Marighella por "Marighella".

• Melhor ator coadjuvante

Rodrigo Santoro como Luca por "7 Prisioneiros".

• Melhor atriz

Dira Paes como Rita por "Veneza".

• Melhor atriz coadjuvante

Zezé Motta como Francisca por "Doutor Gama".

• Melhor filme internacional

"Nomadland" (EUA) | Documentário | Direção: Chloe Zhao.

• Melhor filme ibero-americano

"Ema" (Chile) | Ficção | Direção: Pablo Larraín.

• Melhor longa-metragem documentário

"A Última Floresta", de Luiz Bolognesi.

• Melhor longa-metragem comédia

"Despois a Louca Sou Eu", de Julia Rezende.

• Menção Honrosa - longa-metragem animação

"Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente", de Cesar Cabral.

• Melhor longa-metragem infantil

"Turma da Mônica - Lições", de Daniel Rezende.

• Melhor curta-metragem documentário

"Yaõkwa, imagem e memória", de Rita Carelli e Vincent Carelli.

• Melhor curta-metragem animação

"Mitos indígenas em travessia", de Julia Vellutini e Wesley Rodrigues.

• Melhor curta-metragem ficção

"Ato", de Bárbara Paz.

• Melhor montagem ficção

Karen Harley, EDT por "Piedade".

• Melhor montagem documentário

Ricardo Farias por "A Última Floresta".

• Melhor roteiro original

Henrique dos Santos e Aly Muritiba por "Deserto Particular".

• Melhor roteiro adaptado

Felipe Braga e Wagner Moura - adaptado da obra "Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo", de Mario Magalhães - por "Marighella".

• Melhor direção de fotografia

Adrian Teijido, ABC, por "Marighella".

• Melhor efeito visual

Pedro de Lima Marques por "Contos do Amanhã".

• Melhor som

George Saldanha, ABC, Alessando Laroca, Eduardo Virmond e Renan Deodato por "Marighella".

• Melhor direção de arte

Frederido Pinto, ABC por "Marighella".

• Melhor maquiagem

Martín Macías Trujillo por "Veneza".

• Melhor figurino

Verônica Julian por "Marighella".

• Melhor série brasileira documentário, de produção independente

"Transamazônica - Uma estrada para o passado" – 1ª Temporada (HBO e HBO GO) Direção Geral: Jorge Bodanzky.

• Melhor série brasileira animação

"Angeli The Killer" – 2ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Cesar Cabral.

• Melhor série brasileira ficção, de produção independente - Tevê aberta

"Sob Pressão" – 4ª Temporada (Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington.

• Melhor série brasileira ficção, de produção independente

"Dom" – 1ª Temporada (Amazon Prime Video). Direção Geral: Breno Silveira.

• Melhor Trilha Sonora

André Abujamra e Márcio Nigro por "Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente".