Marina Lima lança disco e e-book no dia 9 de abril

No próximo dia 9 de abril, Marina Lima lança o e-book “Marina Lima: Música e Letra” para download gratuito no seu site e o EP “Motim”, com quatro canções inéditas, em todas as plataformas digitais.

O e-book reúne todas as partituras, cifras e letras dos 21 discos da cantora e compositora. O conteúdo é uma oportunidade de aprender a tocar os seus grandes hits.

“Motim”, produzido pela própria Marina Lima com Alex Fonseca, foi gravado entre janeiro e fevereiro no estúdio Virgo Power, na cidade de São Paulo.

O músico carioca Alvin L é parceiro de Marina em “Kilimanjaro”, que conta também com Alex Fonseca, – e em “Motim”.

“Pelos apogeus” e “Nóis” são de autoria somente de Marina. A gravação da segunda traz a participação de Mano Brown.