Marino Boeira lança livro de crônicas em Porto Alegre

O escritor Marino Boeira lança, nesta quarta-feira, o livro "Tudo pode acontecer no ônibus Serraria e na Zona Sul", na livraria Bamboletras (rua Lima e Silva, 776, Cidade Baixa).

A obra reúne 41 crônicas que tratam de traições, sexo, morte, fantasias loucas e filosóficas, além de causos. O projeto editorial é ilustrado por Santiago e tem design gráfico de Vera Pellin.

Marino Boeira é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Foi jornalista nos veículos Última Hora, Revista Manchete, Jornal do Comércio e TV Piratini. Como publicitário, atuou nas agências Standard, Marca, Módulo, MPM e Símbolo.

Boeira acumula ainda experiência como professor universitário na área de Comunicação, nas universidades PUC e Unisinos. É autor dos livros "Raul", "Crime na Madrugada", "De Quatro", "Tudo que Você NÃO Deve Fazer para Ganhar Dinheiro na Propaganda" e "Tudo Começou em 1964", que tem formato de ebook.