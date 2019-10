Marmota Jazz e Marcelo Corsetti realizam encontro musical em Porto Alegre

publicidade

A banda Marmota Jazz e o músico Marcelo Corsetti realizam, nesta quinta-feira, um encontro musical inédito às 21h, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22), para comemorarem seus respectivos lançamentos. Os ingressos estão à venda no site do Sympla nos valores de R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

Marmota Jazz faz o lançamento do seu mais recente álbum, "Margem", que conta com sete composições autorais da banda, e foi finalista do Prêmio Profissionais da Música, na categoria Artista Instrumental em 2018. A Marmota é formada pelos músicos André Mendonça (baixo acústico), Bruno Braga (bateria), Pedro Moser (guitarra) e Leonardo Bittencourt (piano).

Já Marcelo Corsetti aproveita para lançar um "Songbook de partituras com 50 músicas" escritas conforme foram gravadas em todos os seus trabalhos. No palco, com o guitarrista estarão "os velhos parceiros" Luke Faro (bateria) e Henrique Mello (baixo).