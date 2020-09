Mauricio Manieri sofre infarto e é internado em hospital

publicidade

Mauricio Manieri sofreu um infarto. A informação foi divulgada por um amigo do cantor nas redes sociais e confirmada pelo Balanço Geral SP nesta segunda-feira (14).

Manieri está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensia) de um hospital em São Paulo. De acordo com informações do programa da Record TV, Manieri teve de passar por alguns procedimentos.

Nas redes sociais, fãs e amigos mandaram mensagens de apoio desejando a breve recuperação do cantor. Iza Stein, mulher de Manieri, postou uma música no perfil dela que traz a mensagem "confie no Senhor".

Procurada pela reportagem para dar mais detalhes sobre o estado de saúde de Manieri, a assessoria de imprensa do músico não retornou o contato até o momento.

Manieri completou 50 anos na última quinta-feira (10). A última publicação dele nas redes sociais, inclusive, foi para agradecer as mensagens que recebeu por conta do aniversário.