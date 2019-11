Max 2019 encerra 4ª edição apresentando discussões sobre o desenvolvimento do audiovisual

publicidade

O segundo e último dia do Max - Minas Gerais Audiovisual Expo, realizado no Sebrae MG, nesta sexta-feira, trouxe painéis voltados especialmente para os profissionais discutirem suas estratégias de desenvolvimento de mercado e de narrativa nas mais diversas áreas do audiovisual brasileiro. Além de debater as novas formas de consumo, o destino do cinema brasileiro, políticas públicas, a presença feminina na animação brasileira, o evento também trouxe assuntos como Branded Publishing, Branded Entertainment e Branded Content, onde o foco era voltado ao audiovisual usado na publicidade.

O painel que encerrou o Max 2019, “Criação de Conteúdo com as Marcas” com Bruno Mask, da Mono Studio, apresentou o desenvolvimento de conteúdos que atendem o desafio de promover e reforçar valores das marcas e entreter o público ao mesmo tempo. “Marcas precisam estar engajadas, falar com todo o mundo digital. Hoje em dia todo mundo se torna influencer, vira filmmaker.” Para o diretor, as marcas precisam avaliar os próprios valores e apoiar causas. Especialmente, precisam pensar em soluções a curto prazo. “Esta nova geração descarta e ingressa muito rápido”, disse Bask.

Bruno também comentou sobre parcerias entre agências de publicidade com produtoras cinematográficas na criação de conteúdo. “No Brasil, o marketing funciona ainda muito com agências. Isso é uma coisa que está mudando. Existe a credibilidade das agências, de conseguirem trazer conteúdo de branding content para nós, produtoras. Há uma democratização maior. Porque quem manja de narrativa é a produtora", ponderou.

"A gente traz uma forma mais pura e sincera. As agências chegam e pedem ajuda com cliente. Temos clientes mais diretos com a mente aberta, que tem uma relação mais legal com o conteúdo, mas a gente funciona ainda com agência, só que ha uma democratização maior no sentido de não seguir briefing e a gente começa a dar soluções. Mas fazemos a quatro mãos. O papel da produtora é fundamental", concluiu.