Membros do grupo de K-pop ONF viram astronautas em "Popping"

O grupo de K-pop ONF lançou nesta segunda-feira (9) o mini álbum Summer Popup Album [Popping].

O trabalho veio acompanhado de um clipe especial para a faixa Popping, escolhida como single.

Com diversos efeitos visuais e muitos looks diferentes, o vídeo traz o sexteto em várias aventuras, inclusive uma missão no espaço.

Hyojin, E-Tion, J-Us, Wyatt, MK e U se tornam astronautas e mostram coreografias elaboradas no clipe para o single dançante.

O mini álbum é um lançamento especial para comemorar o verão na Coreia do Sul, que acontece entre os meses de julho e setembro. O projeto conta ainda com outras quatro músicas: Summer Poem, Summer Shape, Dry Ice e Summer End.

Confira abaixo o clipe completo de Popping.