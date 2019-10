Memories Music Festival realiza primeira edição no Theatro São Pedro

publicidade

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) recebe, a partir desta sexta-feira, a primeira edição do Memories Music Festival com show de três bandas que farão homenagens a gigantes da música internacional. Os ingressos estão à venda no site do teatro e na bilheteria do local.

A primeira apresentação será da Beatles Big Band, de São Paulo, que fará um tributo ao The Beatles, às 21h, nesta sexta-feira. No sábado, será a vez do grupo brasiliense Ifloyd cantar os clássicos dos britânicos do Pink Floyd no Theatro às 21h. Bee Gees Brasil encerra o festival com o show no domingo, às 18h.

Confira os valores dos ingressos:

Galeria: R$ 40 (inteiro) | R$ 20 (meia-entrada)

Camarote Lateral: R$ 90 | R$ 45

Camarote Central: R$ 100 | R$ 50

Plateia: R$ 120 | R$ 60

Cadeiras Extras: R$ 120 | R$ 60