Mergulho de Seu Jorge em David Bowie

Em 2004, Seu Jorge integrou o elenco do filme “A Vida Marinha com Steve Zissou” (The Life Aquatic with Steve Zissou), dirigido por Wes Anderson. A pedido de Anderson, o músico e ator brasileiro gravou canções, releituras, em português, de músicas de David Bowie. Para a surpresa de Seu Jorge, as gravações, fizeram parte da trilha do longa e se transformaram em álbum: “The Life Aquatic Studio Sessions”. As músicas foram elogiadas pelo próprio Bowie e renderam uma turnê, que rodou pelos Estados Unidos e Europa, com apresentações esgotadas. O músico sempre quis trazer a turnê para o Brasil. “Se Seu Jorge não tivesse gravado minhas músicas em português, eu nunca teria ouvido esse novo nível de beleza que ele as imbuiu”, disse Bowie, que faleceu em 2016.



A Opus Entretenimento deu forma ao desejo de Seu Jorge e atende aos pedidos do público que assistiu ao show e quer reviver o momento e dos fãs que não tiveram esta chance. O show “The Life Aquatic Studio Sessions - um Tributo a David Bowie” será realizado neste sábado, 16h, com venda pelo site Ingresse (https://www.ingresse.com/seujorgedavidbowie). “Tenho a oportunidade de levar o Brasil comigo, em todos os projetos que desenvolvo, em todos os encontros que a profissão me permite. Isso é motivo de muito orgulho. Esse álbum, que fez parte da trilha do filme e é um tributo a um grande artista como o David Bowie, é um presente pra mim”, afirma Seu Jorge.



O formato será intimista, com Seu Jorge e seu violão. Serão 14 canções e no repertório estão versões em português de canções como “Life on Mars?”, “Changes”, “Rock 'n Roll Suicide”, “Rebel Rebel”, entre outras. Para completar, a ambientação do local escolhido para o show será natural e terá relação com a atmosfera do filme. Seu Jorge morou por seis meses na Itália onde participou das gravações do filme. Motivo de orgulho, esse foi o primeiro trabalho em que foi possível aliar as duas formas de arte e paixões de Seu Jorge: atuação e música. No filme, o brasileiro dá vida ao personagem Pelé dos Santos e atua ao lado de nomes como Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum.