Michael Bublé confirma show em Porto Alegre em 2020

O cantor e ator Michael Bublé divulgou, nesta sexta-feira, mais uma data da turnê "An Evening With Michael Bublé" pelo Brasil no ano que vem. No Facebook, o astro informou que passará por Porto Alegre no dia 21 de outubro, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá).

A venda dos ingressos começa na próxima semana pelo site do LivePass. A pré-venda para o fã clube será no dia 17 de dezembro, às 10h, e a venda geral ocorre no dia 18, também no mesmo horário. Não há informações sobre valores.

Além da capital gaúcha, Bublé também se apresenta em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Seu mais recente álbum "Love" foi lançado em novembro de 2018.