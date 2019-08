publicidade

O diretor Michael Mann deseja rodar a segunda parte de "Fogo Contra Fogo", o filme policial de 1995 que marcou a primeira vez que os renomados atores Al Pacino e Robert De Niro contracenaram em um longa-metragem - disse o cineasta à AFP. "Heat", no original, mostrava o embate entre um grupo de criminosos liderados por De Niro com um policial obstinado, Al Pacino, em Los Angeles.

Em 2016, Mann anunciou que trabalhava em um livro inspirado no famoso filme de ação. "Quase dois terços do romance estão escritos. É uma mescla de 'prequel' de 'Heat' e de continuação do filme", declarou o cineasta de 76 anos à AFP. "Na verdade, é sobre tudo que acontece antes e depois do filme", explica.

Ao ser questionado sobre se pensa em adaptar o livro para o cinema, Mann responde: "Com certeza!", antes de acrescentar que também poderia transformar a história em uma série de televisão. "Prefiro um filme, mas tudo muda tanto e tão rapidamente que nunca se sabe", completou.

O diretor escreve o livro em colaboração com o autor Reed Coleman. A obra deve ser publicada no ano que vem. A trama seguirá, entre outros elementos, a juventude na prisão de Neil McCauley, o ladrão interpretado por Robert De Niro, e a infância de seu cúmplice Chris Shiherlis, papel de Val Kilmer no filme de 1995.

O livro também abordará o passado de Vincent Hanna, o policial interpretado por Al Pacino. "Havia tantos detalhes. A pergunta sempre foi: 'como fazer uma sequência?'. Assim, tivemos a ideia de fazer a continuação e, ao mesmo tempo, a 'prequel'", explica Mann. "Fogo contra fogo" foi um sucesso comercial e de crítica, muito elogiado por sua fotografia e pelas longas cenas de ação. O longa-metragem deixou uma importante marca para muitos diretores e cinéfilos.

Para muitos, "Heat" deve sua fama por reunir Robert De Niro e Al Pacino pela primeira vez na mesma cena. Em 1974, os dois integraram o elenco de "O Poderoso Chefão II", mas não dividiram nenhuma cena, pois De Niro interpretou o jovem Vito Corleone, e Al Pacino, seu filho Michael, que passou a comandar a família após a morte do pai. A dupla lendária voltou a se reunir para o próximo filme do diretor Martin Scorsese, "The Irishman", que estreará em novembro.

Mann não esconde a vontade de ver o resultado. "Quem imagina o que acontece (com os dois juntos) se engana. Pensam que atores de primeira linha são criaturas exóticas, complicadas. Mas eles são o contrário", elogiou. "É um sonho trabalhar com atores com fortes personalidades artísticas, que são realmente talentosos para o que fazem e confiam em si mesmos", declara Mann, que não revela se conta com os dois atores septuagenários para a segunda parte de "Heat".

Triângulo de ouro

O diretor ainda revela que tem vários projetos em mente. O mais avançado é uma série de TV ambientada na Guerra do Vietnã, que se concentrará na batalha de Hué, durante a ofensiva do Tet em 1968. "Vai durar entre sete e nove horas. Não é um documentário. Será um drama muito subjetivo que mostrará as coisas de vários pontos de vista distintos", explica Mann.

O cineasta também trabalha em um roteiro inspirado em fatos ocorridos nos anos 1980 no Sudeste Asiático, no Triângulo de Ouro, território dos traficantes de ópio. Mann e o roteirista Eric Roth também escreveram um western inspirado no chefe comanche Quanah Parker e em sua história extraordinária no fim do século XIX. O filme, com o título "Comanche", contará a história do guerreiro mestiço, metade branco, metade ameríndio, "que tenta libertar sua mãe", uma branca criada e adotada por comanches desde os dez anos e roubada pelos ocidentais quando adulta.