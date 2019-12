Michel Teló faz show gratuito na Redenção neste domingo

publicidade

O cantor Michel Teló chega em Porto Alegre para um show gratuito neste domingo, a partir das 18h, no Parque da Redenção (no estacionamento da avenida Setembrina). O espetáculo faz parte da programação do Natal Alegre 2019.

Os fãs gaúchos poderão conferir no repertório as músicas do DVD "Bem Sertanejo", gravado em 2017. Teló cantará sucessos como "Menino da Porteira", "Chico Mineiro" e "Fio de Cabelo", além de canções já conhecidas na voz do cantor como "Ei, Psiu Beijo Me Liga" e "Ai Se eu Te Pego", e as recentes "O Mar Parou" e "Por Trás da Maquiagem" estão garantidas no setlist.

O show faz parte de um projeto que começou com um sonho de Michel de contar um pouco da história do gênero e que acabou virando programa na TV, livro, espetáculo musical e show. "Tenho um carinho muito especial e me sinto orgulhoso de ter criado e de ver o resultado no palco", afirmou.

A programação do Natal Alegre 2019 inicia às 14h com diversos brinquedos à disposição, como touro mecânico, cama elástica e chute a gol. Haverá também Escola de Chimarrão para todos que quiserem aprender a preparar o verdadeiro mate gaúcho.