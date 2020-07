Michelle Obama comanda série de podcast

publicidade

Michelle Obama, advogada e autora norte-americana, além de primeira-dama dos Estados Unidos de 2009 a 2017, apresentará podcast, com lançamento previsto para o dia 29 de julho. A série “The Michelle Obama Podcast” trará aos ouvintes as conversas mais sinceras e pessoais de Michelle, com o intuito de revelar o que é possível quando as pessoas se abrem ao que é realmente importante. O podcast poderá ser ouvido exclusivamente no Spotify e estará disponível para quase 300 milhões de usuários.

Os episódios tratarão de assuntos, como relações familiares e amigos e parceiros. Juntando-se à ex-primeira dama, haverá uma série de convidados especiais, incluindo Marian e Craig Robinson, Conan O'Brien, Valerie Jarrett, Michele Norris e Dr. Sharon Malone.

Em vídeo de divulgação, Michelle diz que sua esperança é que este podcast possa ser um lugar para explorar tópicos significativos. "Acima de tudo, espero que este podcast ajude os ouvintes a abrir novas conversas — e conversas difíceis — com as pessoas que mais importam para eles. É assim que podemos construir mais compreensão e empatia um pelo outro", complementa.

Documentário

Na Netflix pode ser conferido o documentário que acompanha Michelle Obama durante o lançamento de seu livro “Minha História” pelos EUA. Além de mostrar a vida da ex-primeira dama e suas reflexões sobre o racismo estrutural nos EUA, o filme apresenta os projetos que ela realizada juntos aos estudantes do país.