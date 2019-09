Mickey Mouse comemora 90 anos com exposição em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre recebe uma mostra especial para comemorar os 90 anos da primeira aparição de Mickey Mouse. Foi inaugurado, nesta sexta-feira, no Praia de Belas Shopping, a exposição que relembra a história do camundongo mais famoso da Disney com atividades voltadas para o público infantil.

A atração mostra a evolução do Mickey com imagens e vídeos antigos, onde apresenta algumas versões do personagem ao longo de suas nove décadas de existência.

Além disso, o evento reúne curiosidades sobre o desenho e tem brincadeiras interativas, como a mesa iluminada para que as crianças possam desenhar o camundongo, e a Oficina de Animação, em que os participantes podem elaborar animações com blocos de papel e conferir um exemplo de como eram feitos os desenhos antigamente.

Crianças podem reproduzir desenho do Mickey. Foto: Lou Cardoso / Especial / CP

Após receber a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, a gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping, Ângela Sosa, comentou que tem sido especial proporcionar momentos nostálgicos para o público. "Estamos pensando de que forma nós podemos trazer experiências memoráveis e de resgatar estas lembranças afetivas. O que a gente quer é reviver estes momentos e resgatar este sentimento nas pessoas. O Castelo Rá-Tim-Bum teve este papel e agora Mickey tem esta missão", afirmou.

Público infantil tem atividades na mostra de 90 anos do Mickey. Foto: Lou Cardoso / Especial / CP

Segundo ela, as atividades são voltadas especialmente para crianças de 4 a 12 anos, mas que o evento é aberto para todos os fãs do camundongo visitarem. A expetativa é de receber 15 mil pessoas no local.

A Mostra Mickey 90 anos fica na Praça de Eventos do Primeiro Piso do shopping até 12 de outubro. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 11h às 20h, nos domingos e feriados. A entrada é gratuita.