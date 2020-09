Microsoft confirma preço da versão mais barata de seu novo console, o Xbox S

publicidade

A gigante tecnológica Microsoft anunciou nesta terça-feira o lançamento em novembro do Xbox S, uma versão menor de seu novo console, a um preço de 299 dólares (cerca de R$ 1,6 mil reais). A gigante da tecnologia publicou um vídeo e um tuíte sobre o Xbox S, depois do vazamento da notícia de que o hardware fará parte da nova geração de consoles esperados até o fim do ano.

"Vamos oficializá-lo", declarou a equipe do Xbox no Twitter. "O Xbox Series S. Desempenho de última geração no menor Xbox da história". O console será oficialmente lançado em 10 de novembro e foi desenvolvido exclusivamente para que os usuários usem jogos e software baixados da internet, sem mídia física.

Em relação ao novo Xbox Serie X, seu preço ainda não foi revelado, mas a imprensa especializada americana acredita que custará cerca de 500 dólares e será lançado em novembro. A previsão é de que o rival Playstation 5, da Sony, também seja lançado neste período.

A Microsoft espera dar o troco na Sony, que vendeu o dobro de consoles nos últimos anos.