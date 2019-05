"Midsommar – O Mal Não Espera a Noite", novo filme do diretor de "Hereditário" ganha trailer

publicidade

Depois do sucesso de "Hereditário", "Midsommar - O Mal Não Espera a Noite" é o novo trabalho cinematográfico do diretor Ari Aster. Conhecido como o maestro do Terror, o cineasta também assina o roteiro deste longa que teve seu primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira. O filme tem estreia agendada para 19 de setembro.

Na história, Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) formam um jovem casal americano com um relacionamento prestes a desmoronar. Mas depois que uma tragédia familiar os mantém juntos, Dani, que está de luto, convida Christian e seus amigos em uma viagem para um festival de verão único, em uma remota vila sueca.

O que começa como férias despreocupadas de verão em uma terra de luz eterna toma um rumo sinistro quando os moradores do vilarejo convidam o grupo a participar de festividades que tornam o paraíso pastoral cada vez mais preocupante e visceralmente perturbador.

Confira o trailer: