Miles Davis ganha celebração no dia 26 de maio

Miles Davis (26 de maio de 1926 – 28 de setembro de 1991) é um ícone, uma esfinge, um gênio. É um dos nomes mais importantes do jazz. Deixou legados registrados em álbuns que são referências e continuam a instigar aos ouvintes, como “Birth of the Cool” (1957), “Kind of Blue” (1959), “Bitches Brew” (1970).

Se estivesse vivo, Miles completaria 94 anos no próximo dia 26 de maio. Sua família e amigos celebram a data. No site dedicado a Miles foi publicado: “A família Miles Davis tem a honra de comemorar o aniversário de The Chief” (O Chefe): 94 anos. Um amor especial se espalha por Mark Ruffin e todos na SiriusXM, e Steve Jordan e todos na Jazz Foundation of America”, afirmam Erin Davis, Cheryl Davis e Vince Wilburn Jr., da Miles Davis Estate. O site também promove o apoio para aumentar a conscientização sobre o Fundo de Emergência da Covid-19 para Músicos da JFA.

Erin Davis e Vince Wilburn Jr. sediarão uma festa de aniversário de quarentena de Miles Davis na conta do Instagram @milesdavis em 26 de maio. Um especial será transmitido neste dia pela Sirius XM e estará disponível até o final do mês. Será também uma chance para os fãs conferirem o lançamento da máscara de proteção contra o novo coronavírus, chamada máscara Miles Davis.

O aniversário de 50 anos de lançamento do álbum “Bitches Brew”, classificado como um dos 500 Maiores Álbuns da Rolling Stone de Todos os Tempos, foi no dia 30 de março deste ano. A celebração ganhou o lançamento de um conjunto de quatro CDs “The Complete Bitches Brew Sessions” e dois vinis originais do “Bitches Brew”. O site de Miles é www.milesdavis.com.

Além de ouvir seus discos, uma maneira de conhecer a trajetória de Miles pode ser por meio de dois filmes: "Miles Davis, inventor do cool" e "Miles Ahead".

O Inventor do Cool

“Miles Davis, inventor do Cool”, de Stanley Nelson, é um documentário que retoma a carreira do trompetista por meio de narrativas e depoimentos e mostra como Miles revelou grandes nomes, como John Coltrane, Wayne Shorter, Ron Carter e Herbie Hancock, e transformou o jazz.

O filme relembra o sucesso da Rua 52, em Manhattan (Nova York), onde estavam as casas de jazz, nas quais tocaram Miles, o saxofonista Coleman Hawkins e os pianistas Art Tatum, Thelonious Monk e Bud Powell, entre outros. Também são detalhadas as gravações e concepções que deram origem a “Kind of Blue’, “Birth of the Cool” e “Bitches Brew”. O racismo nos Estados Unidos é abordado em vários momentos, como a narrativa sobre uma noite em que Miles tocava na casa Birdland e saiu para fumar. Parado na rua, ele foi indagado por um policial branco sobre o que estava fazendo ali. “Fumando um cigarro”, respondeu, ao lado de uma placa com o seu nome e quinteto. “Kind of Blue” tinha sido lançado e era sucesso e todos falavam disto. Miles foi agredido pelo policial e acabou preso. Os entrevistados dizem que ele nunca se recuperou desta agressão. “Nada protege você das hostilidades racistas nos EUA, nem sucesso ou projeção”, reflete a escritora Farah Griffin no documentário.

Miles Ahead

O filme “Miles Ahead” traz Don Cheadle como protagonista e diretor e apresenta um recorte de um momento da vida de Miles Davis. O longa é indicado a quem já conhece o trompetista e busca entender um pouco mais de sua personalidade. A trama tem início no fim da década de 1970, quando Miles não gravava há cinco anos e estava enclausurado e deprimido em casa. O repórter Dave Braden (Ewan McGregor) vem bater à sua porta na tentativa de conseguir revelar a verdade sobre o seu silêncio.