Miley Cyrus toma susto em avião a caminho de festival no Reino Unido

Miley Cyrus passou por apuros durante uma viagem de avião para o Festival Glastonbury 2019, que ocorre no Reino Unido. A história foi contada por Brandi Cyrus, irmã da cantora, durante edição do podcast "Your Favorite Thing". "Nosso avião tentou pousar duas vezes e teve de voltar porque havia outros aviões no nosso caminho", afirmou. Brandi também relatou que Miley sentou no colo dela e a mãe, que estava do outro lado do corredor, a segurou pela mão.

Quando a aeronave tentou pousar na primeira vez, teve de arremeter bruscamente. "Eles nos disseram: 'Não precisa entrar em pânico, mas alguém estava na nossa faixa no céu e nós bateríamos nele'. Se eu não tivesse de ser a pessoa forte no grupo, eu teria me assustado, mas minha mãe e Miley estavam realmente desesperadas. Foi muito insano", relembrou.

Na segunda vez que o avião tentou pousar, a mesma coisa aconteceu. "Minha mãe começou a chorar e a surtar. Eu tentei manter a calma por todo mundo". Apesar do incidente, Miley Cyrus participou do Festival Glastonbury 2019 normalmente.