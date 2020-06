Milton Nascimento anuncia live; confira data e horário

publicidade

Milton Nascimento usou as redes sociais, nesta quinta-feira (4), para anunciar sua primeira live. A transmissão ao vivo está marcada para o dia 28 de junho, às 18h30. A mesma será exibida no canal do YouTube do cantor.

Intitulada Num Domingo Qualquer, Qualquer Hora, o nome é um trecho da música Nada Será Como Antes, de 1976.

Eu já estou com o pé nessa estrada

Qualquer dia a gente se vê

Sei que nada será como antes amanhã



Que notícias me dão dos amigos?

Que notícias me dão de você?

Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã

Resistindo na boca da noite um gosto de sol

Num domingo qualquer, qualquer hora

Ventania em qualquer direção

Sei que nada será como antes, amanhã

No campo de comentários, os fãs vibraram com a notícia. "Meu Deus do Céu, a primeira felicidade do meu dia", disse uma seguidora. "Parece um sonho", comentou uma moça. "Que presente", escreveu uma terceira.