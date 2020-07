Milton Nascimento, Raça Negra e Leonardo: confira os shows para ver em casa nesta sexta

publicidade

A programação musical desta sexta-feira traz diversas opções para animar o público de casa. Para os fãs de música sertaneja, Leonardo, João Bosco e Vinícius, Luíza e Maurílio e João Neto e Frederico cantam seus sucessos em shows virtuais. A banda Atitude 67 lança novo projeto e Milton Nascimento, junto com Xênia e Liniker, promove live beneficente. Confira a programação completa.

Alice Caymmi

A cantora Alice Caymmi é a atração do “Música #EmCasaComSesc” desta sexta-feira, 19h, e vai celebrar um ano do seu álbum “Electra”. Artista apresenta o repertório do disco de 2019, trazendo canções como “Areia Fina” e “Me Deixa Mudo”. A transmissão será pelo YouTube e Instagram do Sesc São Paulo.

Jorge Aragão

Jorge Aragão vai animar a noite com um show virtual no canal do Sambabook no YouTube . A transmissão inicia às 20h.

Atitude 67

A banda Atitude 67 promete animar o público de casa com o lançamento do “Arraiá67”, projeto musical que conta com a participação de artistas como de artistas como Fagner, Michel Teló e Felipe Araújo. Assista pelo canal da banda no YouTube , às 20h.

Milton Nascimento, Xênia e Liniker

Milton Nascimento faz show virtual com Xênia França e Liniker, para arrecadar doações ao movimento “Faça Parte”. A live beneficente será transmitida pelo YouTube , a partir das 20h30min.

Raça Negra e Leonardo

Raça Negra e Leonardo se unem para animar o público com muito samba sertanejo e prometem uma live histórica. A transmissão do show virtual começa às 20h30min pelo YouTube .

João Bosco e Vinícius

A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius faz show drive-in, em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo para o público de casa. Assista pelo canal da dupla no YouTube , às 21h.

Cassiane

A cantora gospel Cassiane canta seus sucessos às 21h, pelo seu canal no YouTube .

Luíza e Maurílio e João Neto e Frederico

Para fechar a agenda desta sexta com sertanejo, a dupla João Neto e Frederico faz uma live show com Luíza e Maurílio. Eles se apresentam a partir das 21h45min, no YouTube .

*Sob supervisão de Marcos Santuario