"Minions 2 - a Origem de Gru" ganha trailer

publicidade

O filme "Minions 2 - A Origem de Gru", sequência do spin-off de Meu Malvado Favorito, teve seu trailer divulgado nesta quarta-feira.

Seguindo a mesma linha de Minions 1, onde foi mostrada a origem destes pequenos seres amarelos que dão nome aos filmes, a sequência retratará a infância do personagem principal, Gru, à época em que ainda planejava se tornar um grande vilão. No trailer, com a altura não equivalente a sua malvadeza, o pequeno tenta impressionar os Vicious 6, um grupo de supervilões, roubando uma pedra preciosa de sua instalação.

O ator Leandro Hassum, que dubla o protagonista na versão brasileira, também compartilhou o trailer em seu Twitter: "Que emoção dublar de novo o Gru!".

MINIONS 2 VEM AÍ!!!!! Que emoção dublar de novo o Gru!!! Dia 2 de julho nos cinemas, hein? Já marca um amigo pra ele te levar pra assistir 😂😂 @UniversalPicsBr pic.twitter.com/2WBpT8cdWJ — Leandro Hassum (@LeandroHassum) February 5, 2020

"Minions 2 - A Origem de Gru" tem estreia prevista para 2 de julho nos cinemas do Brasil. Assista ao trailer dublado do filme: