Mistura musical embala Porto Alegre nesta sexta-feira

publicidade

Beto Bruno, vocalista por mais de duas décadas da banda Cachorro Grande, faz show hoje em Porto Alegre, a partir das 21h30min, no Opinião (José do Patrocínio, 834), para mostrar seu primeiro disco solo, “Depois do Fim”. O repertório inclui o single de mesmo nome do álbum e canções inéditas, como “A Mais Linda do Verão”, “Marlon Brando, Beatles e Pelé” e “Porco Garrafa”. O guitarrista e ex-companheiro de banda Marcelo Gross faz a abertura.

O álbum de BB é rock, com pegada dos anos 1960 e 1970. A “Depois do Fim” soa como se uma banda de hard rock gravasse as composições de Brian Wilson da época de “Pet Sounds”. O trabalho ainda funciona como uma sequência dos recentes trabalhos da Cachorro Grande, “Costa do Marfim” e “Electromod”.

Já Ian Ramil faz show de despedida do álbum “Derivacivilização”, primeiro disco gaúcho a ganhar o Grammy Latino, ao lado de seu sexteto (baixo, guitarra/samplers, piano, bateria, trombone e sax), hoje, às 21h, no Vila Flores (São Carlos, 753). O concerto conta com arranjos inéditos para naipe de metais. A noite começa com o som de Jordana Henriques, às 19h30min.

Musicalidade do saxofone

O saxofonista Marcelo Ribeiro e banda, por sua vez, exploram repertório de David Sanborn, Ernie Watts, Kenny G, Leo Gandelman, Grover W. Jr. e Eric Marienthal, além de composições próprias, em performance, às 21h30min, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Ribeiro vem de uma linhagem de músicos que iniciou com seu bisavô, maestro Ademar Ponce. É formado pelo IPA e professor de música.

No London Pub (José do Patrocínio, 934) Derico & Trio Brasa ganham voz, a partir das 22h, hoje e sábado, apresentando um repertório instrumental variado, como baião, forró, choro, bossa nova, MPB e samba. O ex-saxofonista e flautista do Programa do Jô selecionou composições de Milton Nascimento, João Bosco, Ivan Lins, Pixinguinha, Mauricio Einhorn e Tom Jobim. Seu quarteto é formado por Fábio Hess (baixo), Jeff Sabbag (teclados) e Luis Gustavo Rocha (bateria).