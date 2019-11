Morre aos 80 anos a cantora e atriz francesa Marie Laforêt

publicidade

A cantora e atriz francesa Marie Laforêt morreu no sábado, em Genolier (Suíça) aos 80 anos de idade, anunciou sua família à AFP. "Marie Laforêt morreu no sábado em Genolier. Sua filha acaba de anunciar", disse à AFP Dominique Segall, assessora de imprensa da diretora Lisa Azuelos, filha de Marie Laforêt.

As causas da morte da intérprete de "Vendanges de l'amour" ou "Viens, viens" não foram especificadas. Marie Laforêt trabalhou com diretores como Georges Lautner, Henri Verneuil ou Pierre Granier-Deferre, Michel Deville e Jean-Pierre Mocky, entre outros. Em 1963, lançou seu primeiro single: "Les vendanges de l'amour", escrito por Danyel Gérard. Logo fez sucesso e os hits se seguiram: "Ivan, Boris et moi", "Il a neigé sur Yesterday", "Viens sur la montagne", "Marie douceur, Marie colère", "Que calor la vida"