Morre artista plástico mexicano Francisco Toledo

publicidade

O artista plástico mexicano Francisco Toledo, célebre por suas obras de profundo conteúdo e denúncia social, além do ativismo em defesa do meio ambiente, morreu nesta quinta-feira, aos 79 anos. "A arte está de luto. Faleceu o mestre Francisco Toledo, grande pintor e extraordinário promotor cultural, autêntico defensor da natureza, dos costumes e das tradições do nosso povo. Descanse em paz", escreveu o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no Twitter.



El arte está de luto. Ha fallecido el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 6, 2019



Natural da cidade de Juchitán, estado de Oaxaca, Toledo era um dos artistas mexicanos de maior reconhecimento internacional, com obras expostas em Nova York, Paris, Londres e Tóquio, entre outras. "Não sou adivinho, mas acredito que a realidade deste país não muda (...). A realidade do país é cada vez mais dramática", disse o artista à AFP em agosto de 2017, ao ser questionado sobre os horrores da violência que atinge o México.



Em 2015, na mostra denominada "Luto", Toledo optou por desenvolver um conjunto de peças de cerâmica onde a cor dominante era o vermelho sangue. "Não acredito que a arte seja uma tábua de salvação ou sirva de consolo. O povo sofre com o desaparecimento de seus familiares, torturas e tudo mais. Não acredita nem na poesia e nem na arte".



O Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura do México (INBAL) recordou especialmente seu caráter "apaixonado", seu grande legado artístico e sua "ética contestatária exemplar". "Condolências a sua família, amigos e comunidade artística", escreveu o INBAL nas redes sociais.