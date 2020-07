Morre cineasta britânico Alan Parker, diretor de 'O expresso da meia-noite'

publicidade

O diretor de cinema britânico Alan Parker, autor de grandes sucessos de bilheteria e de crítica como "O expresso da meia-noite", faleceu nesta sexta-feira, aos 76 anos - informou sua família.

Ganhador de dois Oscars de melhor diretor ao largo de uma prolífica carreira, Parker morreu "após uma longa doença", disse a família em um comunicado.

Um cineasta que rejeitou adjetivos, Parker fez seu nome na década de 1970, pulando de gênero em gênero sem hesitação, da comédia musical "Bugsy Malone", seu primeiro filme, ao cinema severo e comprometido de "O expresso da meia-noite" (1978), sobre a dura realidade das prisões turcas.

Em 1980, ele teve um enorme sucesso com "Fama", outro musical que se tornou uma série de televisão, e repetiu dois anos depois com "The wall", outro musical com grande impacto visual por sua dureza, baseado no duplo álbum musical do Pink Floyd.