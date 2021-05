Morre comediante Paul Mooney aos 79 anos após parada cardíaca

publicidade

Paul Mooney morreu aos 79 anos, nesta quarta-feira (19), em Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo site norte-americano TMZ. O comediante, que soma diversos trabalhos, ficou conhecido pela parceria com Richard Pryor (1940 - 2005).

De acordo com a publicação, o astro não resistiu após sofrer uma parada cardíaca. Segundo os familiares do ator, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. O artista, que sofria de demência há algum tempo, estava em casa.

Paul Mooney nasceu na Louisiana, mas cresceu e começou a carreira como diretor de circo na cidade de Oakland. Após a primeira experiência, o comediante ficou apaixonado pela arte de contar piadas.

O ator também interpretou o cantor Sam Cooke em The Buddy Holly Story de 1978. No início dos anos 2000, ele fez uma série de participações especiais em The Larry Sanders Show, como The Richard Pryor Show. Os últimos trabalhos foram em Show de Chappelle, Real Husbands of Hollywood e, ainda, Judge Mooney —sua própria série de comédia.