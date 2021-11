Morre criança que ficou ferida em show do rapper Travis Scott

publicidade

Morreu neste domingo (14) o menino Ezra Blount, de 9 anos, que estava internado após se ferir durante a tragédia no festival Astroworld, do rapper Travis Scott.

Ezra estava nos ombros do pai durante o evento, realizado em Houston, no Texas, EUA. O menino teria caído após o pai desmaiar com a pressão do avanço da multidão em direção ao palco.

O pai de Ezra, acabou se perdendo do menino, que foi levado a um hospital sem que ele soubesse. Ezra sofreu lesões no fígado, nos pulmões, no cérebro e teve uma parada cardíaca.

O advogado da família, Ben Crump, divulgou um comunicado: "A morte de Ezra é absolutamente de partir o coração. Este não deveria ser o resultado de levar seu filho a um show".

Sylvester Turner, prefeito de Houston, divulgou nas redes sociais uma nota sobre a morte do menino: "Estou triste por saber da morte de Ezra. Nossa cidade ora por sua mãe, pai, avós, outros membros da família e colegas de classe nesta hora. Eles precisarão de todo o nosso apoio nos meses e anos que virão. Que Deus os dê forças".

Com a morte de Ezra, o número de mortos no festival Astroworld subiu para 10. Outras centenas de pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.