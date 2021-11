Morre Hulda Bittencourt, diretora da companhia de balé Cisne Negro

publicidade

Morreu nesta segunda-feira (1º), aos 87 anos, Hulda Bittencourt, bailarina, coreógrafa e fundadora da Cisne Negro Companhia de Dança. A artista foi internada no sábado (30), no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, devido a um AVC (acidente vascular cerebral). A notícia foi confirmada pela companhia de dança em nota oficial.

"É com imenso pesar que a Cisne Negro Cia de Dança e o estúdio Cisne Negro comunicam o falecimento da fundadora e diretora artística, Hulda Bittencourt. Nossa querida fundadora nos deixou no início da tarde desta segunda-feira, 1 de novembro, após ser internada no sábado em decorrência de um AVC. A cultura brasileira perde uma de suas grandes apoiadoras, artista que sempre levou o orgulho de nossas raízes a cada lugar por onde passou, sempre com muita alegria e personalidade. Dona Hulda, como carinhosamente os bailarinos do elenco da companhia a chamavam, estava internada no Hospital Albert Einstein, unidade Morumbi", informou o comunicado.

Nas redes sociais, famosos como Sarah Oliveira lamentaram a morte da bailarina.



"Minha grande mestra se foi. Uma das mulheres mais importantes para o balé nacional. Elevou a nossa arte. Eu devo muito a ela. Dancei no Teatro Municipal por causa dela. Eu me formei pela Royal Academy of Dance por causa dela. Eu entendi o significado de ser uma bailarina por causa dela. Eu aprendi a ter postura na vida por causa dela. Agradeço aos meus pais, que me botaram no Cisne Negro aos 4 aninhos e me liberaram para 'voar' pra Londres, com dona Hulda, aos 15. Tô aqui chorando de tristeza mas de orgulho. Descanse em paz, mestra. A senhora fez muito pelo Brasil", escreveu a apresentadora Sarah Oliveira.

Trajetória

Hulda Bittencourt nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, em 28 de julho de 1934, e foi aluna de nomes como Maria Olenewa – russa e pioneira do balé clássico radicada no Brasil – e Vera Kumpera, de origem tcheca e referência na dança contemporânea. Especializou-se em vários métodos de ensino, entre eles o da Royal Academy of Dancing. Participou também de óperas, operetas e musicais, tendo trabalhado por muitos anos na Organização Victor Costa (TV). Entre seus inúmeros trabalhos coreográficos destaca-se O Quebra-Nozes, que recebeu em 1984 da APCA o prêmio de melhor espetáculo e melhor coreografia do ano.

Em 1958, fundou com seu marido, Edmundo Rodrigues Bittencourt, o Estúdio de Ballet Cisne Negro, escola que existe até hoje e que foi, na época, um espaço pioneiro voltado à dança. Ministrava aulas a meninos em uma época em que homens que dançavam eram discriminados.